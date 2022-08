Nuoto, risultati batterie 16 agosto: Thomas Ceccon e Arianna Castiglioni sugli scudi, 4×200 sl mixed in Finale (Di martedì 16 agosto 2022) Penultima giornata di batterie al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di Nuoto. Nella vasca della Capitale un programma molto intenso e interessante con tanti azzurri sui blocchetti di partenza, pronti per dare il loro meglio e massimizzare la prestazione. Nei 50 stile libero Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri hanno ottenuto la qualificazione per le semifinali, siglando il tempo ex aequo di 21.89 (terzo). Più indietro Alessandro Miressi (18° in 22.26) e Luca Dotto (22° in 22.41). Il migliore della mattinata è stato l’olandese Thom de Boer (21.59) a precedere il campione del mondo, Ben Proud (21.78), e i due azzurri. Nei 200 farfalla donne Ilaria Cusinato ha messo in scena una buona prova: 2:09.75 per lei e terzo tempo di ingresso al penultimo atto, gestendo il suo sforzo. Davanti a tutte si è classificata la danese Helena Rosendahl Bach ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Penultima giornata dial Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di. Nella vasca della Capitale un programma molto intenso e interessante con tanti azzurri sui blocchetti di partenza, pronti per dare il loro meglio e massimizzare la prestazione. Nei 50 stile libero Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri hanno ottenuto la qualificazione per le semifinali, siglando il tempo ex aequo di 21.89 (terzo). Più indietro Alessandro Miressi (18° in 22.26) e Luca Dotto (22° in 22.41). Il migliore della mattinata è stato l’olandese Thom de Boer (21.59) a precedere il campione del mondo, Ben Proud (21.78), e i due azzurri. Nei 200 farfalla donne Ilaria Cusinato ha messo in scena una buona prova: 2:09.75 per lei e terzo tempo di ingresso al penultimo atto, gestendo il suo sforzo. Davanti a tutte si è classificata la danese Helena Rosendahl Bach ...

CatelliRossella : Europei di nuoto Roma, risultati in diretta: la 4x200 stile mista in finale. Avanzano alle semifinali Ceccon, Pilat… - OA_Sport : #NUOTO Thomas Ceccon e Arianna Castiglioni in evidenza nelle batterie dell'ultimo giorno, 4x200 sl mixed italiana i… - SportRepubblica : Europei di nuoto Roma, risultati in diretta: batterie con Zazzeri e Ceccon, poi le finali di Franceschi, Martinengh… - BinaryOptionEU : RT '#Europeinuoto, i risultati e le medaglie di oggi 15 agosto. #Roma2022 - SkySport : Europei di nuoto, inizia la sesta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto -