Nuoto, Margherita Panziera dopo il successo nei 100 dorso: “Non ci credo, non pensavo di aver vinto. Volevo solo fare bene” (Di martedì 16 agosto 2022) Una Margherita Panziera da applausi agli Europei di Nuoto di scena a Roma nel 2022. La fresca ventisettenne nativa di Montebelluna ha firmato la sua doppietta personale nella rassegna continentale, vincendo in rimonta la gara dei 100 dorso sulla britannica Medi Harris e sull’olandese Kira Toussaint. Una gara thriller, con l’azzurra che è riuscita a compiere una grande seconda vasca in rimonta, dopo aver concluso i primi 50 metri in sesta posizione. All’arrivo è apparsa infatti quasi sorpresa del successo in una gara non proprio fra le sue preferite. E infatti Margherita non esita a nascondere le sue emozioni ai microfoni della Rai: “Io non ci credo. Quando ho toccato la piastra ho sentito il boato del pubblico ma non sapevo se fosse ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Unada applausi agli Europei didi scena a Roma nel 2022. La fresca ventisettenne nativa di Montebelluna ha firmato la sua doppietta personale nella rassegna continentale, vincendo in rimonta la gara dei 100sulla britannica Medi Harris e sull’olandese Kira Toussaint. Una gara thriller, con l’azzurra che è riuscita a compiere una grande seconda vasca in rimonta,concluso i primi 50 metri in sesta posizione. All’arrivo è apparsa infatti quasi sorpresa delin una gara non proprio fra le sue preferite. E infattinon esita a nascondere le sue emozioni ai microfoni della Rai: “Io non ci. Quando ho toccato la piastra ho sentito il boato del pubblico ma non sapevo se fosse ...

Eurosport_IT : MARGHERITA SEI INCREDIBILE!!!!! È OROOOOOOOOO ?????? Gara da sogno per l'atleta azzurra che chiude in prima posizione… - fanpage : #Roma2022 Rimonta da sogno per Margherita Panziera, oro nei 100 dorso - sportface2016 : +++MARGHERITA #PANZIERA FA IL BIS: MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI DORSO. #ITALIA SEMPRE PIU' IN TESTA AL MEDAGLIERE+++ #EuropeiRoma2022 #Nuoto - silvia_serafino : RT @Eurosport_IT: MARGHERITA SEI INCREDIBILE!!!!! È OROOOOOOOOO ?????? Gara da sogno per l'atleta azzurra che chiude in prima posizione la fin… - PietroWhy : RT @Eurosport_IT: MARGHERITA SEI INCREDIBILE!!!!! È OROOOOOOOOO ?????? Gara da sogno per l'atleta azzurra che chiude in prima posizione la fin… -