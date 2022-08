Nuoto, l’Italia cancella ogni record agli Europei! Ori, numero di medaglie e primato nel medagliere! (Di martedì 16 agosto 2022) Cose che non si erano mai viste. Nella sesta giornata degli Europei 2022 a Roma di Nuoto in corsie l’Italia ha portato a compimento un’altra giornata da ricordare con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Sette medaglie che hanno portato al computo complessivo di 28 podi, di cui 11 vittorie, nuovi primati assoluti per la selezione del Bel Paese nella competizione continentale. Nella giornata odierna i sigilli di Nicolò Martinenghi e di Margherita Panzieri nei 50 rana e nei 100 dorso sono da associare agli argenti di Gregorio Paltrinieri e di Simone Cerasuolo nei 1500 stile libero e sempre nei 50 rana. A completare questo quadro trionfale, i bronzi di Alberto Razzetti nei 200 delfino, di Sara Franceschi nei 200 misti e della staffetta 4×200 stile libero mixed. Numeri che parlano chiaro della grande profondità della squadra ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Cose che non si erano mai viste. Nella sesta giornata degli Europei 2022 a Roma diin corsieha portato a compimento un’altra giornata da ricordare con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Sette mede che hanno portato al computo complessivo di 28 podi, di cui 11 vittorie, nuovi primati assoluti per la selezione del Bel Paese nella competizione continentale. Nella giornata odierna i sigilli di Nicolò Martinenghi e di Margherita Panzieri nei 50 rana e nei 100 dorso sono da associareargenti di Gregorio Paltrinieri e di Simone Cerasuolo nei 1500 stile libero e sempre nei 50 rana. A completare questo quadro trionfale, i bronzi di Alberto Razzetti nei 200 delfino, di Sara Franceschi nei 200 misti e della staffetta 4×200 stile libero mixed. Numeri che parlano chiaro della grande profondità della squadra ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : Altra medaglia per l'Italia!!! È BRONZOOOO ?????? Il quartetto formato da Cesarano, Ciampi, Di Cola e Mizzau chiude in… - Eurosport_IT : Stasera tocca a voi trovare un aggettivo per descrivere l'Italia ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto - MalikaCambiaghi : RT @Eurosport_IT: Altra medaglia per l'Italia!!! È BRONZOOOO ?????? Il quartetto formato da Cesarano, Ciampi, Di Cola e Mizzau chiude in terza… - OA_Sport : #NUOTO L'Italia sbriciola tutti i record agli Europei: numeri di ori e di podi. Dati pazzeschi a #roma2022 -