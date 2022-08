Nuoto, Gregorio Paltrinieri cerca la fuga agli Europei, poi Romanchuk rimonta e vince i 1500. Argento per l’azzurro (Di martedì 16 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri si è dovuto accontentare della medaglia d’Argento sui 1500 metri stile libero agli Europei 2022 di Nuoto. Il Campione del Mondo ha azzardato una coraggiosa tattica di gara, partendo con un ritmo folle per cercare di distanziare gli avversari fin dalle prime bracciate: passaggio esagerato in 55.8 ai primi 100, poi 1:53.52 e 2:51.71, con oltre un secondo di vantaggio sui rivali. Il carpigiano ha sognato in grande, ha mandato in visibilio il pubblico del Foro Italico di Roma e stava viaggiando sui ritmi del record del mondo, ma dopo 400 metri a un’andatura indemoniata si è spenta progressivamente la luce. Da dietro uno scatenato Mikahylo Romanchuk ha rimontato con grande caparbietà e ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)si è dovuto accontentare della meda d’suimetri stile libero2022 di. Il Campione del Mondo ha azzardato una coraggiosa tattica di gara, partendo con un ritmo folle perre di distanziare gli avversari fin dalle prime bracciate: passaggio esagerato in 55.8 ai primi 100, poi 1:53.52 e 2:51.71, con oltre un secondo di vantaggio sui rivali. Il carpigiano ha sognato in grande, ha mandato in visibilio il pubblico del Foro Italico di Roma e stava viaggiando sui ritmi del record del mondo, ma dopo 400 metri a un’andatura indemoniata si è spenta progressivamente la luce. Da dietro uno scatenato Mikahylohato con grande caparbietà e ...

