Nuoto | Europei Roma 2022 | tutti i risultati di martedì 16 agosto

Leggi su sportface

(Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la sesta giornata deglididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,16. Penultima giornata di gare delin vasca con Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi pronti a tornare in vasca per giocarsi nuove medaglie. Entra nel vivo anche il programma dei tuffi, con le prime gare individuali. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI169.00-11.15– Batterie Batterie 50 stile libero uomini 1. Thom De Boer (NED) 21.59 2. ...