Nuoto | Europei Roma 2022 in tv oggi | canale | orari e diretta streaming martedì 16 agosto

(Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la sesta giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. A partire dalle ore 9 subito appuntamento con le batterie dei 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 100 dorso uomini, 50 rana donne, 200 misti uomini e della 4×200 stile libero mista. Tanti azzurri nelle finali e semifinali della sessione pomeridiana a partire dalle ore 18. Di seguito le informazioni su come seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMIE TV – Le gare di giornata saranno visibili intv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (e ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - sportli26181512 : Europei di nuoto, i risultati di oggi LIVE: Ancora in vasca gli azzurri del nuoto per questa sesta giornata a Roma.… - LuceverdeRoma : ?#Roma- Stadio del Nuoto del Foro Italico e Stadio Nicola Pietrangeli ??Campionati Europei di Nuoto Elite e Master… -

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamentiDI, SESTA GIORNATA - 16/8/2022 Dalle 9, su Sky, inizia la sesta ......Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza 200 farfalla D semifinale 200 misti U semifinale 100 dorso D Margherita Panziera e Silvia Scalia 100 dorso U 4x200 stile libero mixed A Romadi...CALENDARIO EUROPEI 2022 OGGI LUNEDÌ 15 AGOSTO 09.00 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne 50m Stile Libero 09.12 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Uomini 50m Rana 09.24 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne 100m ...Tutto pronto per la sesta giornata di nuoto degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall'11 al 21 agosto.