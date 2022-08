Nuoto | Europei | Margherita Panziera oro nei 100 dorso

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro nei 100ai campionatidi Roma. L'azzurra, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, si impone con il tempo di 59"40 precedendo la britannica Medi Harris (59"46) e l'olandese Kira Toussaint (59"53). Quinto posto per l'altra italiana Silvia Scalia (1'00"12).

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cozzoli esalta gli Europei di nuoto a Roma 'Foro Italico luogo magico' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei di Roma, Panziera oro nei 100 dorso -

Gregorio Paltrinieri tornerà in acqua venerdì mattina per la 10 km didi fondo, specialità di cui è Campione del Mondo. Foto: LapresseLa piscina del Foro Italico ribolle nuovamente di gioia per le nuove medaglie Azzurre arrivate nel tardo pomeriggio. Stavolta, la gioia è nei 50 rana, dove l'Italia piazza la doppietta: Nicolò ...Roma, 16 ago. - Margherita Panziera vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei di Roma. L'azzurra, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, si impone con il tempo di 59"40 ...La medaglia di bronzo di Alberto Razzetti nei 200 farfalla apre la sessione serale della sesta giornata degli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. Una grande prova dell’azzurro, all’inseguimento ...