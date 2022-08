Nuoto | Europei | Margherita Panziera oro nei 100 dorso 2

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) - "Sono davvero contenta, non mi aspettavo di vincere -dice la 27enne veneta delle Fiamme Oro-. Era da tanto che non nuotavo questa distanza. Sono felice".

Grande gara di Margherita Panziera che vince l'oro nei 100 dorso. La veneta, che agli Europei di Roma aveva già vinto i 200 dorso, con il tempo di 59"40. Per il ligure Razzetti, che parla quattro lingue ed è fidanzato con la mistista canadese Tessa Cieplucha, si tratta della seconda medaglia, dopo l'oro nei 400 misti in apertura di Europei. Milano, 16 ago. (LaPresse) - L'azzurra Margherita Panziera ha vinto l'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Roma, con il tempo di 59"40.