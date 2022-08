Nuoto: Europei, Italia bronzo nella staffetta 4x200 stile libero mista (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 stile libero mista ai campionati Europei di Roma 2022. Gli azzurri Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alice Mizzau e Antonietta Cesarano tocca in 7'31"85, alle spalle della Gran Bretagna (7'28"16) e della Francia (7'29"25). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - L'vince la medaglia diai campionatidi Roma 2022. Gli azzurri Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alice Mizzau e Antonietta Cesarano tocca in 7'31"85, alle spalle della Gran Bretagna (7'28"16) e della Francia (7'29"25).

