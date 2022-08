Nuoto: Europei, cambia il programma delle competizioni in acque libere, il 18 niente gare (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - cambia il programma delle gare in acque libere degli Europei di Nuoto, in programma a Ostia. A causa delle previsioni meteorologiche avverse, giovedì 18 non si svolgeranno gare. Lo annuncia la Len, la FederNuoto europea. La prima competizione in acque libere è stata riprogrammata il 19 agosto alle ore 9 con la 10km maschile e femminile. Il 20 agosto, invece, andranno in scena le 5 km e il 21 agosto le 25 km, seguite dalla staffetta della 6km a squadre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) -ilindeglidi, ina Ostia. A causaprevisioni meteorologiche avverse, giovedì 18 non si svolgeranno. Lo annuncia la Len, la Federeuropea. La prima competizione inè stata rita il 19 agosto alle ore 9 con la 10km maschile e femminile. Il 20 agosto, invece, andranno in scena le 5 km e il 21 agosto le 25 km, seguite dalla staffetta della 6km a squadre.

