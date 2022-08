Nuoto | Europei 2022 | Cerasuolo dopo l’argento nei 50 m rana | “Arrivo disastroso | ma l’importante era prendere la medaglia”

(Di martedì 16 agosto 2022) Capolavoro azzurro nei 50 mai Campionatidi, quest’anno in scena nella straordinaria cornice del Foro Italico di Roma, con la doppietta firmata da Niccolò Martinenghi e da Simone, quest’ultimo argento con 26”95 e un gap di 0.62 dal connazionale. L’azzurro, partito nel migliore dei modi, ha accusato un po’ di fatica negli ultimi metri, riuscendo comunque a difendere il secondo posto posizionandosi davanti al tedesco Matzerath, bronzo con 27?11. Un risultato rilevante per il diciannovenne, il primo in una competizione di prima fascial’oro agliGiovanili dello scorso anno.FA RIMA CON ITALIA! Martinenghi oro,argento: apoteosi cosmica aglidi Roma nei ...

18.25, 50 rana: Martinenghi oro Arriva l'ennesima doppietta italiana di questi straordinaridi Roma. Nei 50 rana Nicolò Martinenghi, dopo aver vinto i 100, concede il bis dominando ...Ufficiale rinvio gare 18 agosto in acque libere Ora è ufficiale, le prove in acque libere deglidisubiscono una variazione per il maltempo previsto a Ostia nei prossimi giorni. Lo ...Alberto Razzetti, re dei 400 misti, torna sul podio europeo per la seconda medaglia nei 200 farfalla: è una medaglia di bronzo in 1'55"01 (25"00m 53"65, 1'23"15) dietro l'imprendibile padrone della sp ...E' di bronzo la medaglia conquistata nei 200 misti donne da Sara Franceschi agli Europei di Roma. La 23enne livornese ha nuotato in 2:11.38, ed è stata preceduta dall'israeliana Gorbenko, oro in 2:10.