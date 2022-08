Nuoto di fondo | cambia il programma degli Europei a Roma! Cosa è successo a Ostia | il nuovo calendario | si parte il 19 agosto

lokisuperstark : Il nuoto di fondo spostato madre de Dios Fossi andata a Roma in questi giorni solo per questo, mi sarei fatta salta… - Rodofredo2 : RT @AlessandraCicc6: “I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore g… - agustin_gut : RT @AlessandraCicc6: “I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore g… - Amelie84044597 : RT @AlessandraCicc6: “I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore g… - DeVicios : RT @AlessandraCicc6: “I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore g… -

Verrà introdotto il test di deflessione laterale delpiù severo. Con un sensore più preciso ... Nelabbiamo la ' squadra più forte di sempre' e se al Foro Italico dovessimo fare ...Senza ildi, non sarei qua. Mi sono reinventato e trovato nuovi stimoli ...L'Italia ancora protagonista agli Europei di nuoto a Roma. Stavolta la piscina è quella dei tuffi, dove Elena Bertocchi ha vinto la medaglia d'oro dal trampolino un metro mentre ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...