Nuoto, Alberto Razzetti è bronzo nei 200 farfalla agli Europei di Roma! Vince Milak, quarto Giacomo Carini (Di martedì 16 agosto 2022) Arriva immediatamente una medaglia nel penultimo pomeriggio di finali degli Europei di Nuoto di scena al Foro Italico di Roma. Alberto Razzetti conquista un bronzo di prestigio nei 200 farfalla, finendo alle spalle del fenomeno Kristof Milak (1.52.01) e dell’altro magiaro Richard Marton (1.54.78) con il tempo di 1.55.01, beffando anche l’azzurro Giacomo Carini, quarto, a cui non è bastato il record personale in 1.55.17. Un gran ritmo per 150 metri quello di Razzetti, che decide di duellare immediatamente con il re della distanza Milak. Per tre vasche l’azzurro rimane incollato al magiaro, ma si pianta negli ultimi 25 metri pagando lo sforzo, con Marton che arriva di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Arriva immediatamente una meda nel penultimo pomeriggio di finali deglididi scena al Foro Italico di Roma.conquista undi prestigio nei 200, finendo alle spalle del fenomeno Kristof(1.52.01) e dell’altro magiaro Richard Marton (1.54.78) con il tempo di 1.55.01, beffando anche l’azzurro, a cui non è bastato il record personale in 1.55.17. Un gran ritmo per 150 metri quello di, che decide di duellare immediatamente con il re della distanza. Per tre vasche l’azzurro rimane incollato al magiaro, ma si pianta negli ultimi 25 metri pagando lo sforzo, con Marton che arriva di ...

