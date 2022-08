Nucleare, chi è per il sì e chi per il no. Cosa dicono i piani elettorali sull’energia (Di martedì 16 agosto 2022) Via libera (anche se sfumato) dal centrodestra, per il Pd sì ai rigassificatori come soluzione-ponte. Il M5S conferma il no agli inceneritori Leggi su ilsole24ore (Di martedì 16 agosto 2022) Via libera (anche se sfumato) dal centrodestra, per il Pd sì ai rigassificatori come soluzione-ponte. Il M5S conferma il no agli inceneritori

EleonoraEvi : io non vorrei dire ma il Belgio, notoriamente paese grigio e piovoso, segna nuovo record di energia prodotta da pannelli solari
Chi sta bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia?
I nazisti ucraini continuano a bombardare la centrale nucleare di #Zaporizhzhia avvicinando sempre più la possibilità di un disastro nucleare
Chi sta bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia?