No! Lo Spallanzani non ha detto che Piero Angela è morto a causa del vaccino anti Covid-19 (Di martedì 16 agosto 2022) La recente scomparsa di Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, non è passata inosservata nel mondo del complottismo e delle false notizie basate sulla pseudoscienza, scatenando diverse reazioni diffamatorie. Il 15 agosto 2022, un account Facebook pubblica un post dove afferma che un primario dello Spallanzani di Roma avrebbe confermato che «Piero Angela è morto per gli effetti avversi della quarte dose». Si tratta di una notizia completamente falsa, creata e diffusa negli ambienti No Vax con l'obiettivo di renderla virale. Per chi ha fretta Non esiste alcun "Elvio Giagrinte" primario dello Spallanzani di Roma. La foto allegata al post è stata creata da un software. L'account che ha creato e diffuso la bufala è un falso creato appositamente per ...

