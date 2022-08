No, Danilo Iervolino non sarà il candidato di Forza Italia a Salerno (Di martedì 16 agosto 2022) Non si candiderà al Senato con Forza Italia. Anzi, il suo nome non sarà proprio presente nelle liste elettorali di nessun partito in vista del voto per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. A spegnere il tam-tam mediatico esploso nelle ultime ore è stato lo stesso Danilo Iervolino. Alcune testate, infatti, lo avevano indicato come il candidato scelto da Silvio Berlusconi nel collegio di Salerno. Ma il patron della Salernitana ed editore de L’Espresso – dopo il passaggio dal gruppo Gedi a BFC Media avvenuto tra febbraio e marzo, con tanto di dimissioni di Marco Damilano dalla direzione del settimanale – ha fermamente respinto questa ipotesi. Niente perché è una notizia infondata https://t.co/icYX6RK5yZ pic.twitter.com/aE7zCGdetq — Simone Alliva ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Non si candiderà al Senato con. Anzi, il suo nome nonproprio presente nelle liste elettorali di nessun partito in vista del voto per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. A spegnere il tam-tam mediatico esploso nelle ultime ore è stato lo stesso. Alcune testate, infatti, lo avevano indicato come ilscelto da Silvio Berlusconi nel collegio di. Ma il patron della Salernitana ed editore de L’Espresso – dopo il passaggio dal gruppo Gedi a BFC Media avvenuto tra febbraio e marzo, con tanto di dimissioni di Marco Damilano dalla direzione del settimanale – ha fermamente respinto questa ipotesi. Niente perché è una notizia infondata https://t.co/icYX6RK5yZ pic.twitter.com/aE7zCGdetq — Simone Alliva ...

MattiaGallo17 : RT @salvini_giacomo: La candidatura dell’editore dell’Espresso, Danilo Iervolino, con Forza Italia a Salerno è “falsa e destituita di ogni… - neXtquotidiano : No, Danilo #Iervolino non sarà il candidato di Forza Italia a #Salerno - alessan5141 : È TUTTO BELLISSIMO! – IL NUOVO EDITORE DELL’ESPRESSO E PRESIDENTE DELLA SALERNITANA, DANILO IERVOLINO, SI CANDIDA C… - LaCittaSalerno : +++ ELEZIONI +++ Danilo Iervolino: «Non mi candido» LEGGI QUI --> - wichy03010695 : RT @Michele_Arnese: Il nuovo editore del settimanale L'Espresso, Danilo Iervolino, si candida in Forza Italia. Ps: non è una notizia di Ler… -