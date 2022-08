Niente elezioni. Smentita di Iervolino sulle voci di una candidatura con Forza Italia (Di martedì 16 agosto 2022) "Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato', ha scritto ancora ... Leggi su primaonline (Di martedì 16 agosto 2022) "Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato', ha scritto ancora ...

michelevillano : #ElezioniPolitiche2022 esclusi si lamentano ma perché non hanno fatto niente per votare con le preferenze? QUOTIDIA… - MargheritaLona1 : Tutti a parlare di scuola, bla bla bla, parole tante fatti niente, sempre dopo le elezioni, prima mai!! - savonanews : Elezioni, approvate le liste. Ecco i candidati del Pd in Liguria: niente ricandidatura per l'albenganese Vazio - PaolaSacchi3 : @Michele_Arnese Ex presidente Giunta Elezioni e Immunità parlamentari del Senato nei giorni della decadenza, votata… - Vera87072826 : Ahahhhh tanto manco ti votavamo !Niente politica per l'infettivologo #Bassetti, continuerà a lavorare come medico… -