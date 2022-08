Nella notte due candidature a sorpresa: Crisanti nel Pd, Iervolino in Forza Italia (Di martedì 16 agosto 2022) Nella notte delle mille candidature (e trombature) si succedono le voci clamorose e contraddittorie. Ma due notizie sembrano fondate: il microbiologo Andrea Crisanti, salito alla ribalta fin dall’inizio della pandemia, sarà in lista col Pd, Nella circoscrizione europea. E l’editore dell’Espresso, e presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sarà candidato proprio Nella città campana nelle liste del partito guidato da un altro presidente di calcio: Silvio Berlusconi. Leggi anche: Ecco i blindati di Conte: ci sono le ex toghe Cafiero De Raho e Scarpinato, Appendino e tutti i fedelissimi del leader M5s Scontro sulle candidature, la direzione del Pd slitta nuovamente: ora è alle 21.30 Elezioni, Gina Lollobrigida spiega la sua candidatura: ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022)delle mille(e trombature) si succedono le voci clamorose e contraddittorie. Ma due notizie sembrano fondate: il microbiologo Andrea, salito alla ribalta fin dall’inizio della pandemia, sarà in lista col Pd,circoscrizione europea. E l’editore dell’Espresso, e presidente della Salernitana, Danilo, sarà candidato propriocittà campana nelle liste del partito guidato da un altro presidente di calcio: Silvio Berlusconi. Leggi anche: Ecco i blindati di Conte: ci sono le ex toghe Cafiero De Raho e Scarpinato, Appendino e tutti i fedelissimi del leader M5s Scontro sulle, la direzione del Pd slitta nuovamente: ora è alle 21.30 Elezioni, Gina Lollobrigida spiega la sua candidatura: ...

NatalieAmiri : Streetart in Rom: Ad un anno dall’entrata dei Taleban in Afghanistan, è apparsa a Roma una nuova opera della street… - franzrusso : #Kabul un anno dopo. L'opera della street artist Laika dal titolo “Zapatos Rojos, Save Afghan Women” è apparsa nell… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La fede non è una 'ninna nanna' che ci culla per farci addormentare, ma un fuoco acceso per farci… - giusepp80039000 : RT @giusepp80039000: Impara a cavartela da solo/a e non dipendere mai da nessuno nella vita perchè, anche la tua ombra ti abbandona quando… - giusepp80039000 : Impara a cavartela da solo/a e non dipendere mai da nessuno nella vita perchè, anche la tua ombra ti abbandona quan… -