Nascondono armi e droga in casa: arrestata un’intera famiglia e sequestrati oltre 14mila euro (FOTO) (Di martedì 16 agosto 2022) Era diventato un vero affare di famiglia, tutti i componenti del nucleo familiare erano infatti coinvolti nell’ingente attività di spaccio poi portata a galla dalla polizia di stato. Sono stati gli agenti del Comm.to Romanina ad individuare e mettere la parola fine ad un’ ingente attività di spaccio da parte di una famiglia abitante a Marino. Leggi anche: Spaccio di Coca e Mdma tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina: arrestate 4 persone droga e armi in casa: i controlli della Polizia Aiutato dalla moglie e dai due figli minorenni, un uomo era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività smercio di stupefacenti. Siamo nella zona di Frattocchie. Dopo aver rintracciato la donna all’esterno dell’abitazione questa, poco collaborativa, alzava la voce per allertare i familiari presenti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Era diventato un vero affare di, tutti i componenti del nucleo familiare erano infatti coinvolti nell’ingente attività di spaccio poi portata a galla dalla polizia di stato. Sono stati gli agenti del Comm.to Romanina ad individuare e mettere la parola fine ad un’ ingente attività di spaccio da parte di unaabitante a Marino. Leggi anche: Spaccio di Coca e Mdma tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina: arrestate 4 personein: i controlli della Polizia Aiutato dalla moglie e dai due figli minorenni, un uomo era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività smercio di stupefacenti. Siamo nella zona di Frattocchie. Dopo aver rintracciato la donna all’esterno dell’abitazione questa, poco collaborativa, alzava la voce per allertare i familiari presenti in ...

