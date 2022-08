Nascondono armi e droga in casa: arrestata un’ intera famiglia e sequestrati oltre 14mila euro (FOTO) (Di martedì 16 agosto 2022) Era diventato un vero affare di famiglia, tutti i componenti del nucleo familiare erano infatti coinvolti nell’ingente attività di spaccio poi portata a galla delle indagini della polizia di stato. Tutto era studiato nei minimi particolari ma gli agenti del Comm.to Romanina hanno individuato e messo la parola fine all’ingente attività portata avanti da una famiglia abitante a Marino. Leggi anche: Spaccio di Coca e Mdma tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina: arrestate 4 persone droga e armi in casa: i controlli della Polizia Aiutato dalla moglie e dai due figli minorenni, un uomo era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività smercio di stupefacenti. Siamo nella zona di Frattocchie. Dopo aver rintracciato la donna all’esterno dell’abitazione questa, poco collaborativa, alzava la voce per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Era diventato un vero affare di, tutti i componenti del nucleo familiare erano infatti coinvolti nell’ingente attività di spaccio poi portata a galla delle indagini della polizia di stato. Tutto era studiato nei minimi particolari ma gli agenti del Comm.to Romanina hanno individuato e messo la parola fine all’ingente attività portata avanti da unaabitante a Marino. Leggi anche: Spaccio di Coca e Mdma tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina: arrestate 4 personein: i controlli della Polizia Aiutato dalla moglie e dai due figli minorenni, un uomo era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività smercio di stupefacenti. Siamo nella zona di Frattocchie. Dopo aver rintracciato la donna all’esterno dell’abitazione questa, poco collaborativa, alzava la voce per ...

