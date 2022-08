Napoli straripante a Verona: è successo per la prima volta nella storia azzurra! (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli, nella giornata di ieri, ha debuttato contro il Verona allo Stadio Bentegodi. La prima sfida degli azzurri nella nuova Serie A è stata un monologo azzurro. La squadra di Spalletti, dopo una prima mezz’ora di assestamento e la rete del vantaggio scaligero firmata da Kevin Lasagna, ha trovato la via del gol con Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo per ribaltare il risultato. Verona, ITALY – AUGUST 15: Victor Osimhen of Napoli celebrates with Giovanni Di Lorenzo after scoring their team’s second goal during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’approccio ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Ilgiornata di ieri, ha debuttato contro ilallo Stadio Bentegodi. Lasfida degli azzurrinuova Serie A è stata un monologo azzurro. La squadra di Spalletti, dopo unamezz’ora di assestamento e la rete del vantaggio scaligero firmata da Kevin Lasagna, ha trovato la via del gol con Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo per ribaltare il risultato., ITALY – AUGUST 15: Victor Osimhen ofcelebrates with Giovanni Di Lorenzo after scoring their team’s second goal during the Serie A match between Hellasand SSCat Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’approccio ...

AchilleOrti : @Gazzetta_it @AlfredoPedulla Ndombele-Anguissa formerebbero una coppia mediana straripante, insuperabile in Italia… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: #VeronaNapoli Manita e a casa. Straripante Napoli va in gol con 5 diversi attori. Manca ancora qualcosa. Ma se arriva… - Ernesto32919298 : #VeronaNapoli Manita e a casa. Straripante Napoli va in gol con 5 diversi attori. Manca ancora qualcosa. Ma se arr… - NapoliBrasile : RT @napolista: E quant’è bello il Napoli senza passato: dilaga 5-2 a Verona Non male per una squadra considerata al naufragio. È straripan… - alessio_gaudino : RT @napolista: E quant’è bello il Napoli senza passato: dilaga 5-2 a Verona Non male per una squadra considerata al naufragio. È straripan… -