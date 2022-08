Napoli | Spalletti | “Kim mi ha ricordato Koulibaly | su Kvara…”

(Di martedì 16 agosto 2022)- Giorno di riposo per i Partenopei, dopo la scoppiettante vittoria contro il Verona per 5-2. Grande gara dei nuovi arrivati, mentre si attendono nuovi innesti. Il mister del, Luciano, è intervenuto ai microfoni in mixed-zone dopo la vittoria al Bentegodi di Verona. Ha parlato di tattica ma, soprattutto, ha idolatrato i nuovi arrivi e la grande gara di: Kim Min Jae e Kvaratskhelia. Ecco di seguito, le parole del mister di Certaldo: Su Zielinski: “È stato perfetto negli inserimenti, nei ripiegamenti, non ha perso neanche un pallone. Poi ha fatto un grandissimo gol, veniva da un inserimento di cinquanta metri. È lui il primo ad essere rammaricato per il campionato scorso, ma ha già fatto intravedere che quest’anno sarebbe stata una storia diversa e alla prima partita ufficiale l’ha ...

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - DiMarzio : #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' - mirkocalemme : Date a #Spalletti Keylor, Ndombele e Raspadori e il #Napoli quest'anno vi farà divertire. - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Forse Luciano Spalletti ha ragione, ci si può innamorare di questo Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Forse Luciano Spalletti ha ragione, ci si può innamorare di questo Napoli -

Ildiè ripartito esattamente come l'anno scorso: gol a grappoli e tanti giocatori pericolosi per le difese avversarie Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano: 5 gol in ...La produzione offensiva c'è perché la Roma, dopo Fiorentina e, è la squadra che ha tirato di più nella prima giornata di campionato. I viola, però, hanno fatto 3 gol, la squadra di5, la Roma appena uno, con un centrocampista. Anche per questo, ...Nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport commenta così la prova del Napoli: "Forse è come dice Spalletti: la gente potrebbe innamorarsi di questo Napoli. Se ...Finalmente ritorna il Campionato e lo fa col botto. Per la prima volta nella storia della Serie A tutte le squadre classificate nelle prime 8 posizioni del Campionato precedente, hanno vinto la prima ...