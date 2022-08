Napoli, il consigliere comunale di FdI tira in ballo la Shoah per attaccare il Pd. Il partito lo sospende: “Richiami inammissibili” (Di martedì 16 agosto 2022) Un post su Facebook per prendere di mira il Pd ma tirando in ballo la Shoah. Protagonista è Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Napoli, che adesso è stato anche sospeso dal partito di Giorgia Meloni per quel richiamo definito da FdI “inammissibile”. “Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il pericolo “fascismo” e combattere la destra brutta e cattiva il programma sensazionale del Pd e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H 24 i seguenti film“, ha scritto su Facebook il 13 agosto Longobardi elencando poi per ogni giorno della settimana altrettante pellicole riguardanti la Shoah (da Schindler’s list a La vita è bella). “Il tutto intervallato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Un post su Facebook per prendere di mira il Pd mando inla. Protagonista è Giorgio Longobardi,di Fratelli d’Italia a, che adesso è stato anche sospeso daldi Giorgia Meloni per quel richiamo definito da FdI “inammissibile”. “Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il pericolo “fascismo” e combattere la destra brutta e cattiva il programma sensazionale del Pd e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H 24 i seguenti film“, ha scritto su Facebook il 13 agosto Longobardi elencando poi per ogni giorno della settimana altrettante pellicole riguardanti la(da Schindler’s list a La vita è bella). “Il tutto intervallato da ...

