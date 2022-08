Napoli, dietrofront Raspadori? La notizia da SKY (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomo Raspadori e il Napoli non sono vicini come sembrava. L’attaccante italiano è il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ma la trattativa con il Sassuolo non si è ancora sbloccata e potrebbe trovare ulteriori complicanze prima della fine del mese di agosto. Raspadori Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli, si allontana Raspadori Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la fase di stallo tra Napoli e Sassuolo per Raspadori è ancora in atto. La richiesta del club neroverde è di 30 milioni più 5 milioni di bonus e c’è ancora distanza tra le parti. Il Napoli offre di meno, non intende arrivare a cifre così elevate e gioca sulla volontà di Raspadori di unirsi agli azzurri. I ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomoe ilnon sono vicini come sembrava. L’attaccante italiano è il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ma la trattativa con il Sassuolo non si è ancora sbloccata e potrebbe trovare ulteriori complicanze prima della fine del mese di agosto.(Getty Images)Calciomercato, si allontanaSecondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la fase di stallo trae Sassuolo perè ancora in atto. La richiesta del club neroverde è di 30 milioni più 5 milioni di bonus e c’è ancora distanza tra le parti. Iloffre di meno, non intende arrivare a cifre così elevate e gioca sulla volontà didi unirsi agli azzurri. I ...

