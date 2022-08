Napoli, Bagnoli e Agnano: In pizzerie e ristoranti lavoro nero e percettori di RDC (Di martedì 16 agosto 2022) In una nota pizzeria di Bagnoli i carabinieri hanno rilevato 4 lavoratori irregolari e 1 percettore di reddito di cittadinanza sui 16 impiegati. Carabinieri della stazione di Bagnoli e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli hanno svolto controlli in due note attività di ristorazione. La prima è nel quartiere Agnano ed è un Leggi su 2anews (Di martedì 16 agosto 2022) In una nota pizzeria dii carabinieri hanno rilevato 4 lavoratori irregolari e 1 percettore di reddito di cittadinanza sui 16 impiegati. Carabinieri della stazione die quelli del Nucleo Ispettorato deldihanno svolto controlli in due note attività di ristorazione. La prima è nel quartiereed è un

