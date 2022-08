Napoli a caccia del nuovo portiere: le ultime su Keylor Navas (Di martedì 16 agosto 2022) Ieri pomeriggio il Napoli ha espugnato il Bentegodi di Verona con un punteggio molto rotondo che ha dato fiducia dopo un calciomercato all’insegna delle cessioni, peraltro molto dolorose. la rivoluzione della rosa da parte di Giuntoli consiste nell’acquisto di giocatori funzionali e di caratura internazionale per rendere ancora più temibile la squadra di Luciano Spalletti. Navas Napoli PSG CalciomercatoPer questo motivo l’interesse per il portiere costaricano Keylor Navas è concreto e forte, il quale andrebbe a rinforzare molto un reparto orfano di David Ospina, considerato uno dei migliori portieri dello scorso campionato. Secondo il quotidiano Il Mattino, c’è ottimismo per la riuscita dell’operazione, con il Napoli che gli garantirebbe un posto da titolare a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Ieri pomeriggio ilha espugnato il Bentegodi di Verona con un punteggio molto rotondo che ha dato fiducia dopo un calciomercato all’insegna delle cessioni, peraltro molto dolorose. la rivoluzione della rosa da parte di Giuntoli consiste nell’acquisto di giocatori funzionali e di caratura internazionale per rendere ancora più temibile la squadra di Luciano Spalletti.PSG CalciomercatoPer questo motivo l’interesse per ilcostaricanoè concreto e forte, il quale andrebbe a rinforzare molto un reparto orfano di David Ospina, considerato uno dei migliori portieri dello scorso campionato. Secondo il quotidiano Il Mattino, c’è ottimismo per la riuscita dell’operazione, con ilche gli garantirebbe un posto da titolare a ...

