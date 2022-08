MotoGP | Luca Marini | “In Austria con la voglia di divertirsi | dobbiamo testare la nuova carena”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo una settimana di pausa, è tutto pronto per il ritorno del Motomondiale 2022: in questo weekend, infatti, è in programma il Gran Premio d’, sul circuito di Spielberg fresco di modifiche che incuriosiscono (e non poco) sia gli addetti ai lavori che i piloti stessi. L’obiettivo, naturalmente, per tutti, è quello di arrivare al meglio al prossimo appuntamento della stagione, tre giorni tutti da vivere da venerdì 19 agosto a sabato 21 e altri importanti punti in palio, in tutte le categorie (e non solo, dunque, inma anche Moto2 e Moto3).ha rilasciato un’intervista riportata da Speedweek presentando il prossimo GP in programma: “Non vedo l’ora di poter tornare finalmente in pista in. Sono entusiasta del nuovo layout della pista, voglio provare e vedere come va girando ...