fisco24_info : Morto Paolo Petrucco, capo della Icop, impegnato nel sociale: Aveva 91 anni, con lui azienda di famiglia fa balzo d… - cravattarossa : RT @cronaca_di_ieri: 14/08/22 LEGNANO (MI) - E' morto Paolo Roberti: era ricoverato dopo un incidente. Il 54enne aveva avuto un malore im… - cronaca_di_ieri : 14/08/22 LEGNANO (MI) - E' morto Paolo Roberti: era ricoverato dopo un incidente. Il 54enne aveva avuto un malore… - PattiGiuliani : Ha un malore e fa incidente in auto: morto Paolo Roberti - paolo_versa : Malore in mare nel Savonese, morto 18enne torinese -

E'al termine di una malattia,Petrucco, ingegnere, 'padre' del ponte sul fiume Tagliamento, che trasformò l'azienda di famiglia in un gigante dell'edilizia. Nato a Cividale, nel 1930, e ...La trasmissione Report ha sollevato il dubbio sul fatto che l'Agenda Rossa diBorsellino sia ... Sia chiaro che il suo arresto non determinerà nessuna sconfitta per la mafia poiché "un Papa ...E' morto al termine di una malattia, Paolo Petrucco, ingegnere, 'padre' del ponte sul fiume Tagliamento, che trasformò l'azienda di famiglia in un gigante dell'edilizia. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...