Morto Franco Ardoino, storico ristoratore genovese. Ex vicepresidente di Confesercenti, era noto per le sue opere di bene (Di martedì 16 agosto 2022) E' Morto Franco Ardoino, storico ristoratore e patron del ristorante Europa. E' stato vicepresidente vicario di Confesercenti e membro del Consiglio della Fondazione Carige oltre che Cavaliere del Lavoro nel 2003, Ufficiale della Repubblica nel 2008 e Commendatore della Repubblica nel 2011. Grande tifoso sampdoriano, ha ospitato ai suoi tavoli Riccardo Garrone e Aldo Spinelli insieme, impegnati in storiche partite a scopone. E' stato catalizzatore nel suo locale di grandi nomi della politica genovese e nazionale e del mondo dello spettacolo. E' stato un grandissimo tifoso della Sampdoria e soprattutto attivissimo in operazioni di beneficenza a favore del Gaslini e piu' in generale per le persone in difficolta'

