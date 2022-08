Morta Anna Rita Luceri | del trio Ciciri e tria | l' artista di Zelig stroncata da un male improvviso a 48 anni

repubblica : E' morta Anna Rita Luceri: a 48 anni una malattia fulminante ha ucciso la comica che aveva raccontato il Salento a… - Corriere : È morta la comica pugliese Anna Rita Luceri, parte del trio Ciciri e Tria - infoitcultura : Morta Anna Rita Luceri, del trio Ciciri e tria - infoitcultura : La Puglia piange Anna Rita Luceri: la comica del trio «Ciciri e Tria» è morta a 48 anni - telodogratis : È morta Anna Rita Luceri, la comica del trio “Ciciri e Tria” aveva 48 anni -

Rita Luceri, la comica di Zelig che aveva fatto conoscere al grande pubblico l'ironia del Salento con il trio 'Ciciri e tria '. L'artista, originaria di Martano, si è spenta a 48 anni a ...Aveva portato allegria e spensieratezza in tutta Italia dal palco di Zelig, sia pure con un gruppo molto "glocal" come le Ciciri e Tria.Rita Luceri, 48 anni, èdurante la scorsa notte a causa del decorso di una malattia fulminante, scoperta poco meno di due settimane fa. Un duro colpo per il mondo dello spettacolo e della ...Anna Rita Luceri, comica del trio Ciceri e Tria muore a 48 anni: aveva raccontato il Salento a Zelig. Il post della sorella su Facebook. La comica Anna Rita Luceri aveva solo… Leggi ...È morta all'età di 48 anni a causa di una malattia l'attrice salentina Anna Rita Luceri, membro del trio comico salentino "Ciciri e Tria". Il gruppo ...