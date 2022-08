Moda sostenibile: i nuovi brand di jeans responsabili (e super cool) (Di martedì 16 agosto 2022) Straight o cargo, baggy o flair, a vita alta o bassa. Sommate le innumerevoli tendenze in fatto di jeans, sottraete gli opposti e otterrete zero: una sorta di liberi tutti che svincola dalla schiavitù dei trend passeggeri. In poche parole i modelli in circolazione sono talmente tanti che tra i consumatori vige il libero arbitrio. Una buona notizia? Sì, se non fosse che la saturazione del mercato ha raggiunto livelli mai visti. Ora aggiungete il fatto che la sovrapproduzione è uno dei grandi problemi della Moda (sintetizzata dalle immagini delle discariche illegali di indumenti che invadono Africa e Cile) e calcolate che la filiera del denim può implicare un impatto ambientale e sociale altissimo. La soluzione non può che essere la formula “meno e meglio”. Aumenta il desiderio di jeans sostenibili Proprio i numeri spaventosi (fino a ... Leggi su amica (Di martedì 16 agosto 2022) Straight o cargo, baggy o flair, a vita alta o bassa. Sommate le innumerevoli tendenze in fatto di, sottraete gli opposti e otterrete zero: una sorta di liberi tutti che svincola dalla schiavitù dei trend passeggeri. In poche parole i modelli in circolazione sono talmente tanti che tra i consumatori vige il libero arbitrio. Una buona notizia? Sì, se non fosse che la saturazione del mercato ha raggiunto livelli mai visti. Ora aggiungete il fatto che la sovrapproduzione è uno dei grandi problemi della(sintetizzata dalle immagini delle discariche illegali di indumenti che invadono Africa e Cile) e calcolate che la filiera del denim può implicare un impatto ambientale e sociale altissimo. La soluzione non può che essere la formula “meno e meglio”. Aumenta il desiderio disostenibili Proprio i numeri spaventosi (fino a ...

