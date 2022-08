Milan, Sky Sport: “Torna di moda il nome di Ziyech per i Rossoneri” (Di martedì 16 agosto 2022) Milan Ziyech- Il Milan è Tornato a lavoro dopo la vittoria contro l’Udinese di sabato sera. Buona gara dei Rossoneri che, oggi hanno svolto lavoro di marcatura sui piazzati. Il mercato Rossonero continua in maniera molto attiva e veloce, i Diavoli vogliono provare a chiudere le ultime trattative e regalare un altro buon giocatore a Pioli. Si parla di Seko Fofana per la mediana, visto l’infortunio non serio di Tonali. Il giocatore, ex Udinese, ha aperto alla cessione in Serie A: il pallino da superare è quello del costo del cartellino. Si lavora anche sul fronte esterni, con Messias e Saelemakers che non convincono il mister Pioli. Infatti, il Milam non molla la pista Ziyech. Dopo l’apparente abbandono della trattativa i Rossoneri sembrano Tornati in ... Leggi su seriea24 (Di martedì 16 agosto 2022)- Ilto a lavoro dopo la vittoria contro l’Udinese di sabato sera. Buona gara deiche, oggi hanno svolto lavoro di marcatura sui piazzati. Il mercato Rossonero continua in maniera molto attiva e veloce, i Diavoli vogliono provare a chiudere le ultime trattative e regalare un altro buon giocatore a Pioli. Si parla di Seko Fofana per la mediana, visto l’infortunio non serio di Tonali. Il giocatore, ex Udinese, ha aperto alla cessione in Serie A: il pallino da superare è quello del costo del cartellino. Si lavora anche sul fronte esterni, con Messias e Saelemakers che non convincono il mister Pioli. Infatti, il Milam non molla la pista. Dopo l’apparente abbandono della trattativa isembranoti in ...

