Milan N'Dicka, Maldini ha pronta l'offerta all'Eintracht: le ultime (Di martedì 16 agosto 2022) Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e Maldini avrebbe pronta l'offerta all'Eintracht per N'Dicka. Secondo quanto riportato dalla Bild, la società rossonera metterebbe sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro. Maldini avrebbe già parlato con il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

