“Mi dispiace, devo lasciarvi”. Rocco Hunt, incubo durante il concerto: costretto a lasciare il palco (Di martedì 16 agosto 2022) Rocco Hunt, un concerto da incubo. Il cantante domenica 14 agosto avrebbe dovuto esibirsi in un evento a Savelli, comune in provincia di Crotone. Purtroppo, però, si sono verificati dei problemi tecnici che hanno impedito al rapper campano di cantare. Nonostante i diversi tentativi non c’è stato nulla da fare e alla fine il concerto è stato annullato. Davvero una brutta pagina per la musica italiana. “Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema – ha detto amareggiato Rocco Hunt ai presenti – che purtroppo non dipende né da me né dal mio staff. Siamo venuti qua, ci siamo fatti 5 ore di macchina per venire a suonare a Savelli, ed eravamo orgogliosi di suonare in Calabria, di offrire una data del mio tour a tutti voi che siete miei fan, che avete ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022), unda. Il cantante domenica 14 agosto avrebbe dovuto esibirsi in un evento a Savelli, comune in provincia di Crotone. Purtroppo, però, si sono verificati dei problemi tecnici che hanno impedito al rapper campano di cantare. Nonostante i diversi tentativi non c’è stato nulla da fare e alla fine ilè stato annullato. Davvero una brutta pagina per la musica italiana. “Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema – ha detto amareggiatoai presenti – che purtroppo non dipende né da me né dal mio staff. Siamo venuti qua, ci siamo fatti 5 ore di macchina per venire a suonare a Savelli, ed eravamo orgogliosi di suonare in Calabria, di offrire una data del mio tour a tutti voi che siete miei fan, che avete ...

