Metti le zucchine a strati e inforna | la Torta invisibile croccante fuori, cremosa dentro! (Di martedì 16 agosto 2022) Torta invisibile alle zucchine: croccante fuori, cremosa dentro Le torte salate piacciono a grandi e piccini e più sono semplici più il cuore e lo stomaco non riescono a farne a meno. In questa pagina troveremo la ricetta della Torta invisibile di zucchine fatta ingredienti saporiti e con fette di zucchine così sottili da essere quasi invisibili. Questa Torta salata sarà il modo più efficace per avvicinare chiunque non ama particolarmente le zucchine. Torta invisibile alle zucchine. Ingredienti 50 gr di farina 8 gr di lievito per torte salate 2 zucchine 50 ml di latte 2 uova 40 gr di pecorino 60 gr di parmigiano Pepe ...

