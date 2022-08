Meteo martedì: Italia divisa in due, tra gran caldo e forti temporali. I dettagli (Di martedì 16 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il fronte che nella giornata di Ferragosto avrà coinvolto parte delle regioni centro-settentrionali lascerà in eredità una residua variabilità martedì 16, con nubi sparse alternate a schiarite su gran parte d’Italia. Fino al mattino però sarà ancora attivo sulle regioni del medio Tirreno, con temporali già nella notte sul Lazio in estensione alla Campania, localmente anche forti in prossimità del confine tra le due regioni, ma in esaurimento dal pomeriggio. Nel corso della giornata gli annuvolamenti torneranno ad intensificarsi sulle zone di montagna, (settori alpini occidentali e gran parte di quelli appenninici, ad eccezione di quelli dell’estremo Sud Italia). Saranno anche associati a qualche ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) PrevisioniSITUAZIONE. Il fronte che nella giornata di Ferragosto avrà coinvolto parte delle regioni centro-settentrionali lascerà in eredità una residua variabilità16, con nubi sparse alternate a schiarite suparte d’. Fino al mattino però sarà ancora attivo sulle regioni del medio Tirreno, congià nella notte sul Lazio in estensione alla Campania, localmente anchein prossimità del confine tra le due regioni, ma in esaurimento dal pomeriggio. Nel corso della giornata gli annuvolamenti torneranno ad intensificarsi sulle zone di montagna, (settori alpini occidentali eparte di quelli appenninici, ad eccezione di quelli dell’estremo Sud). Saranno anche associati a qualche ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, martedì #16agosto, su settori di Liguria, Lazio e Campania. ?? Consulta il bollettino… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, martedì #9agosto, su undici regioni del Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - DANI56 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì #16agosto, in #Toscana. A cura del @flash_meteo https:… - ilfaroonline : Meteo martedì: Italia divisa in due, tra gran caldo e forti temporali. I dettagli - radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, martedì 16 agosto - #Levante - -