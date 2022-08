Meteo, le previsioni in Campania di martedì 16 agosto 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, martedì 16 agosto 2022. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. nubi sparse in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4310m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte Meteo previste: afa. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,16. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. nubi sparse in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4310m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero ...

