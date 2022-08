maximilianocot1 : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni di mercoledì 17 agosto: temporali al Centro-Nord e caldo al Sud - ParcoAlpiLiguri : Ecco gli #ardimentosi ?? che giovedì scorso, nonostante le previsioni meteo non proprio incoraggianti ??, hanno affro… - isamiccoli52 : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni di mercoledì 17 agosto: temporali al Centro-Nord e caldo al Sud - SkyTG24 : #Meteo, le previsioni di mercoledì 17 agosto: temporali al Centro-Nord e caldo al Sud - StradeAnas : Sul portale #Anas puoi consultare eventuali avvisi di condizioni meteo avverse rilevanti per la transitabilità dell… -

iLMeteo.it

Lo indicano ledel meteorologo Lorenzo Tedici, del sito iLMeteo.it. Da giovedì 18 si prevedono a Nord "violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata e che ...Leal Centro e in Sardegna L'anticiclone africano tornerà a coprire le regioni del centro Italia. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco ... Meteo: Weekend, ci sono importanti novità per Sabato 20 e Domenica 21 Agosto; le previsioni A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minim ...Campo Imperatore, previsioni meteo per il 16/08/2022. Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 8°C e massima di 20°C ...