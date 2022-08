Meteo in Italia, l’allarme degli esperti: ‘Il periodo autunnale sarà estremo’ (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di Accuweather il primo mese autunnale potrebbe essere estremo. Secondo gli esperti infatti il mese di settembre potrebbe essere “allarmante”. Da settembre cambia il Meteo Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di Accuweather il primo mese autunnale potrebbe essere caratterizzato da un serio rischio di fenomeni alluvionali. Dopo un’estate intensa di caldo e temperature da record, potrebbe arrivare un autunno caratterizzato da forti e continue piogge. Leggi anche: Maltempo, violento temporale su Roma e provincia all’alba: 3 alberi caduti Rischio uragani in autunno Il Meteo autunnale sarà dovuto proprio al caldo estivo. Le eccessive temperature hanno influenzato anche la temperatura dei mari, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di Accuweather il primo mesepotrebbe essere estremo. Secondo gliinfatti il mese di settembre potrebbe essere “allarmante”. Da settembre cambia ilSecondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo e di Accuweather il primo mesepotrebbe essere caratterizzato da un serio rischio di fenomeni alluvionali. Dopo un’estate intensa di caldo e temperature da record, potrebbe arrivare un autunno caratterizzato da forti e continue piogge. Leggi anche: Maltempo, violento temporale su Roma e provincia all’alba: 3 alberi caduti Rischio uragani in autunno Ildovuto proprio al caldo estivo. Le eccessive temperature hanno influenzato anche la temperatura dei mari, con ...

