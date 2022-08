Meteo, allerta degli esperti per il prossimo autunno: 'Sarà una stagione estrema' (Di martedì 16 agosto 2022) L' estate ancora non vuole saperne di abbandonare la scena ma gli esperti già pensano al mese di settembre e all 'autunno che potrebbe essere addirittura allarmante. Secondo gli ultimi aggiornamenti ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) L' estate ancora non vuole saperne di abbandonare la scena ma gligià pensano al mese di settembre e all 'che potrebbe essere addirittura allarmante. Secondo gli ultimi aggiornamenti ...

DPCgov : ?? Per la giornata di domani, mercoledì #17agosto, il bollettino nazionale di allerta meteo-idro non prevede fenomen… - DPCgov : ?? Domenica #14agosto ???? #allertaGIALLA sul settore nord-orientale della Sicilia ?? Consulta il bollettino per conos… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, martedì #9agosto, su undici regioni del Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - Bettabetta59 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Estate #Meteo ???? Dopo l'allerta meteo per il maltempo arriva quella per le alte temperature: si boccheggia per… - SardiniaPost : #Sardegna #Estate #Meteo ???? Dopo l'allerta meteo per il maltempo arriva quella per le alte temperature: si bocchegg… -