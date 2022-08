Mediaset in fiamme | Fuori onda imbarazzante in diretta: esordio al cardiopalma [VIDEO] (Di martedì 16 agosto 2022) Come prima puntata di esordio stagionale é stata imbarazzante per qualche minuto di follia. Che cosa é successo in diretta? MediasetMediaset è entrata nel ciclone nelle ultime ore per ciò che è avvenuto durante la prima diretta stagionale del programma. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. In queste ultime settimane Mediaset e Rai sono state impegnatissime a rivoluzionare i propri palinsesti autunnali. Le elezioni del 25 settembre, hanno messo in discussione tutta la programmazione delle principali reti televisive italiane. Per fine mese infatti sono previsti gli anticipi di tutti i talk show politici e di approfondimento sia di Rai che di Mediaset, sta dunque per cominciare la grande battaglia di ascolti, a colpi di ospiti della politica di casa ... Leggi su specialmag (Di martedì 16 agosto 2022) Come prima puntata distagionale é stataper qualche minuto di follia. Che cosa é successo inè entrata nel ciclone nelle ultime ore per ciò che è avvenuto durante la primastagionale del programma. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. In queste ultime settimanee Rai sono state impegnatissime a rivoluzionare i propri palinsesti autunnali. Le elezioni del 25 settembre, hanno messo in discussione tutta la programmazione delle principali reti televisive italiane. Per fine mese infatti sono previsti gli anticipi di tutti i talk show politici e di approfondimento sia di Rai che di, sta dunque per cominciare la grande battaglia di ascolti, a colpi di ospiti della politica di casa ...

bizcommunityit : Washington, con auto in fiamme contro cancello a Capitol Hill - News24_it : Washington, con auto in fiamme contro cancello a Capitol Hill - TGCOM - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Fiamme nel Savonese, 40 sfollati in una frazione di Villanova #arnasco #protezionecivile #villanova #savona https://t… - ferry670 : RT @MediasetTgcom24: Fiamme nel Savonese, 40 sfollati in una frazione di Villanova #arnasco #protezionecivile #villanova #savona https://t… - MediasetTgcom24 : Fiamme nel Savonese, 40 sfollati in una frazione di Villanova #arnasco #protezionecivile #villanova #savona -