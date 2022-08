Medagliere Europei 2022 Roma + Monaco | Italia in testa con 25 ori e 70 podi!

(Di martedì 16 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia glidi nuoto, in programma a, che gli European Championships, previsti adi Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed innuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi grandi altezze.EUROPEAN CHAMPIONSHIPSDI NUOTO# Paese O A B T. 125 25 20 70 2 Francia 13 15 19 47 3 Germania 12 13 7 32 4 Gran ...

SkyTG24 : Europei nuoto 2022, il medagliere aggiornato con tutte le medaglie dell'Italia - Eurosport_IT : Una grande Italia nella Ginnastica Artistica: 1° posto nel medagliere ?? #ArtisticGymnastics | #munich2022 | #ec2022 - zazoomblog : Nuoto medagliere Europei 2022: l’Italia dilaga con 10 ori e 26 podi il vuoto alle sue spalle! - #Nuoto #medagliere… - igorghigo : Dal medagliere italiano agli Europei di nuoto praticamente gli altri sono entrati in piscina tipo me. Con calma, è fredda - zazoomblog : Nuoto medagliere Europei 2022: l’Italia domina con 9 ori e 22 allori! Lontane Ungheria e Olanda - #Nuoto… -

Nicolò Martinenghi si è preso la scena anche nella sesta giornata aglidi nuoto a Roma . Il milanese ha conquistato la sua terza medaglia in questa rassegna ...sempre più padrona del, ...Si arricchisce ilazzurro nella 36edizione dei Campionatidi nuoto in corso di svolgimento a Roma, che vede tra i suoi protagonisti gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. ...Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro degli Europei nei 50 rana. Vittoria di forza per l’azzurro, secondo posto per Simone Cerasuolo. Una doppietta per l’Italia che continua a collezionare med ...Continuano a brillare gli atleti azzurri agli Europei di nuoto in corso a Roma. Nuove medaglie sono arrivate dai tuffi: Elena Bertocchi ha vinto l’oro dal trampolino da un metro, con Chiara Pellacani ...