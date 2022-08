Masters 1000 Cincinnati 2022, Berrettini fuori al primo turno: avanti Tiafoe (Di martedì 16 agosto 2022) Cade ancora Matteo Berrettini sul cemento nord-americano. Il tennista azzurro è stato battuto al primo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati da Francis Tiafoe con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Dopo l’eliminazione al primo turno di Montreal, lo scorso 9 agosto, contro lo spagnolo Carreno Busta, l’italiano deve arrendersi in poco meno di tre ore di gioco, senza aver mai ceduto la battuta nel match. Tiafoe vola al secondo turno dove troverà ora il connazionale Sebastian Korda che ha battuto per 6-3 6-4 il russo Karen Khachanov. L’inizio è in salita ma Berrettini è bravo ad annullare due palle break già nel primo game. Una grande occasione ce l’ha ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Cade ancora Matteosul cemento nord-americano. Il tennista azzurro è stato battuto aldel torneodida Franciscon il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Dopo l’eliminazione aldi Montreal, lo scorso 9 agosto, contro lo spagnolo Carreno Busta, l’italiano deve arrendersi in poco meno di tre ore di gioco, senza aver mai ceduto la battuta nel match.vola al secondodove troverà ora il connazionale Sebastian Korda che ha battuto per 6-3 6-4 il russo Karen Khachanov. L’inizio è in salita maè bravo ad annullare due palle break già nelgame. Una grande occasione ce l’ha ...

SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - sportface2016 : #AtpCincinnati, #Berrettini fuori al primo turno: avanti #Tiafoe - SuperTennisTv : ???? Masters 1000 di Cincinnati: dopo quasi tre ore di lotta @FTiafoe si aggiudica il match con Berrettini per 7-6 4-… - livetennisit : Masters 1000 Cincinnati: Matteo Berrettini ancora eliminato al primo turno. L’azzurro si arrende al tiebreak del te… -