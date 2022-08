Marina Paola Micalizio scomparsa | dove l’hanno ritrovata e come sta ora

(Di martedì 16 agosto 2022)è stata. È a dispetto di tutte le previsioni, la donna è stata ritornata viva. La vicenda della figlia dell’ex superpoliziotto Pippoda ieri all’Isola d’Elba, si è conclusa con un lieto fine. La donna, riferiscono fonti della Polizia, è viva, ed è stata trovata infreddolita, vicino agli scogli. La suaera diventata un caso e soprattutto un mistero. Il motivo in quei particolari oscuri che nessuno era riuscito a decifrare: prima il cane trovato morto sugli scogli, poi il telefono poco lontano a terra. Ma non solo, quella parentela ingombrante a mettere ombre.infatti è la figlia del superpoliziotto Pippo, celebre per le operazioni contro la mafia e la ...

Agenzia_Ansa : La donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo M… - MediasetTgcom24 : Trovata viva Marina Paola Micalizio, figlia dell'ex superpoliziotto scomparsa all'Elba #isolad'elba #elba #pippo… - Radio1Rai : Al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta Flavio Insinna @insinnaflavio presenta il suo libro 'Il gatto del… - augusto_amato : Marina Paola Micalizio, trovata viva la figlia del 'superpoliziotto' degli anni '80 scomparsa all'Elba - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È viva Marina Paola Micalizio, 48enne figlia dell'ex super poliziotto Pippo, noto per aver diretto le prime maxi operazioni co… -

...4% 20357 i guariti Ed ora la cronaca è stata ritrovata vivaMicheli zio quarantottenne figlia dell'ex superpoliziotto Pippo noto per averMaxi operazione contro la mafia La Ndrangheta al ...ITALIA - E' stata ritrovataMicalizio, la figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio , scomparsa da ieri all'Isola d'Elba. La donna, riferiscono fonti della Polizia è viva, ad è stata trovata infreddolita, ...LIVORNO – La donna di 48 anni scomparsa domenica all’isola d’Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio,tra i protagonisti delle prime maxi operazioni anti mafia negli an ...Ritrovata viva dopo sedici ore in mare vicino agli scogli dell'isola d'Elba, ora è in ospedale. Ecco le tesi accreditate e l'orientamento degli inquirenti ...