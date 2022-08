Maria Monsè, il dramma dei due aborti: “Il pensiero che i medici avessero sbagliato” (Di martedì 16 agosto 2022) Maria Monsè ha vissuto il dolore immenso di due aborti, lo confida al settimanale Ok salute e benessere, lo rivela tirando fuori la sofferenza che si è portata dentro a lungo. E’ accaduto quando sua figlia Perla aveva tre anni, Maria Monsè e il marito desideravano avere un altro figlio, rimase incinta ma un giorno iniziò a sentire dei dolori alla pancia, andarono di corsa a fare un’ecografia. La Monsè era incinta di sole tre settimane, il piccolo non c’èra più, il medico le disse che non sentiva più i battiti, da quel momento iniziò il suo tormento. Rimase scioccata, la sua favola era sparita, non c’erano più i sogni di una famiglia tanto desiderata. Tornò a Roma per abortire e anche se l’operazione andò bene per la Monsè fu ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022)ha vissuto il dolore immenso di due, lo confida al settimanale Ok salute e benessere, lo rivela tirando fuori la sofferenza che si è portata dentro a lungo. E’ accaduto quando sua figlia Perla aveva tre anni,e il marito desideravano avere un altro figlio, rimase incinta ma un giorno iniziò a sentire dei dolori alla pancia, andarono di corsa a fare un’ecografia. Laera incinta di sole tre settimane, il piccolo non c’èra più, il medico le disse che non sentiva più i battiti, da quel momento iniziò il suo tormento. Rimase scioccata, la sua favola era sparita, non c’erano più i sogni di una famiglia tanto desiderata. Tornò a Roma perre e anche se l’operazione andò bene per lafu ...

