Maria de Filippi al lavoro per un nuovo reality | finalmente è sicuro

Leggi su howtodofor

(Di martedì 16 agosto 2022) Arriva la conferma cheDelo sta facendo davvero: è alper preparare un, di cosa si tratta.Deresta la regina indiscussa di Mediaset. Un vulcano di idee e innovazione, ha cambiato la tv italiana con le sue produzioni. Basta pensare a programmi come Uomini e Donne, che sono stati plasmati nel corso degli anni proprio sulle sue idee geniali. In principio, infatti, si trattava di un talk show dal nome Amici, in cui si affrontavano tematiche giovanili. Foto da Instagram @deaSoltanto dopo è diventato il dating show che tutti oggi conosciamo e che ha dato vita a coppie che hanno messo su famiglia. Come non pensare poi alla scuola di Amici, che ogni anno lancia ...