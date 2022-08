Marcell Jacobs vola sulla pista di Monaco e vince l' oro europeo dei 100 metri

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo un anno dallo straordinario successo di Tokyo nella finale olimpica dei 100si ripete e regala un'altra serata storica al mondo dello sport italiano ed in particolare a quello dell'atletica leggera.campionedei 100Nella finale didi Baviera, l'atleta delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 9”95, battendo gli inglesi Zharnel Hughes (9”99) e Jeremiah Azu (10”13), che devono accontentarsi rispettivamente della medaglia d'argento e della medaglia di bronzo. L'altro azzurro in finale, il vicecampione italiano Chituru Ali, termina all'ottavo posto con il tempo di 10”28. Per l'Italia, l'orodei 100maschili, mancava da ben 44 anni, ovvero dal ...

ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - manig0ldo : RT @Coninews: ?????????????????????????????????????????? ?? Con il tempo di 9.95 Marcell Jacobs detta legge nei 100 metri a #Munich2022! #ItaliaTeam @atleticai… - iamladyM_96 : RT @ItaliaTeam_it: ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 | @atle… -

ha vinto con il tempo di 9\''95 la finale degli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Il velocista diventa il quarto uomo della ...c'è. Il campione olimpico conquista il titolo europeo nei 100 metri a Monaco. Il 27enne delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 9 95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9 99) e ...Sorride, ma a dentro stretti Marcell, che si dice non soddisfatto del suo tempo, ma ovviamente contento per il titolo europeo. L'azzurro si impone con netta superiorità in finale, dove ferma il cronom ...Il doppio oro olimpico di Tokyo torna alla vittoria: "Una medaglia che mi dà fiducia, anche se non sono soddisfatto del tempo" ...