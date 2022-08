Marcell Jacobs oro agli Europei di Monaco | la finale dei 100 metri VIDEO

(Di martedì 16 agosto 2022)ha conquistato l’oro al termine della 100deglidi2022, sventolando nuovamente in alto la bandiera italiana. L’azzurro, dopo il trionfo alle Olimpiadi, si è confermato nuovamente leader su questa distanza; un dominio assoluto sui rivali di, il quale, seppur non al meglio della forma fisica e fresco di ritorno da un infortunio, ha fissato uno splendido 9.95 come crono personale, eguando peraltro il record dei Campionati. Eccezionale risultato del velocista italiano, dall’indiscutibile talento e dalle doti atletiche da fenomeno vero. Di seguito ildel trionfo di, tale da determinare e confermare il suo status da ‘uomo da ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - MagaMagaoz : RT @Fabio_DeBunker: Grande Marcell! Peccato per il mondiale. #jacobs - schumy7680 : RT @CB_Ignoranza: 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno dopo l… -

è tornato: l'atletica azzurro ha vinto la medaglia d' oro nei 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera in 9'95. Aveva centrato la finale grazie a un 10 secondi netti nella terza ...Dopo la medaglia d'oro dello scorso anno alle olimpiadi di Tokyo, il titolo indoor sui 60 metri a Belgrado 2022, arriva un nuovo successo per Lamontagli Europei di Atletica a Monaco 2022. Il poliziotto classe 1994 diventa campione d'Europa con il tempo di 9.95, stabilendo anche il record europeo. Hughes è secondo con un eccellente ...Roma, 16 ago. (askanews) - Marcell Jacobs è tornato. L'azzurro campione olimpico in carica, dopo aver archiviato un mondiale deludente, ha ...22.28 Europei, Jacobs è tornato: oro nei 100 Marcell Jacobs mette da parte tutti i problemi fisici e vince la finale dei 100 m agli Europei di Monaco di Baviera L'azzurro, già oro a Tokyo nei 100 e in ...