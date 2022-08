Marcell Jacobs | il Messia che ha cambiato il mondo Quando è sano | vince sempre

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Adesso ci stiamo abituando…Sino a prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sembrava impossibile pensare ad un italiano capace dire con regolarità nei 100 metri, storicamente il regno di americani e caraibici. Un’eventualità così remota da non riuscire a fare capolino neppure nei sogni più reconditi. Poi è arrivato lui, ildell’atletica tricolore:. E da quel magico ed a tutt’oggi commovente 1° agosto 2021 nulla è più come prima. Sull’onda dell’entusiasmo, il movimento è rifiorito. Il campione olimpico è diventato la bussola imprescindibile da seguire, il deus ex machina a cui ispirarsi. Qualcuno, soprattutto i media anglosassoni, avevano insinuato che il classe 1994 fosse una meteora, magari emersa grazie a qualche aiutino illecito. Eppure i risultati non mentono:sta bene, ...