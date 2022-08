Marca è sicura: non solo Rabiot, il Manchester United pensa anche a Casemiro (Di martedì 16 agosto 2022) Il Manchester United è palesemente in crisi. Due sconfitte contro squadre molto peggio quotate, fanno tornare i dirigenti dei Red Devils ancora sul mercato. Nelle ultime settimane il nome per il centrocampo è quello di Adrien Rabiot della Juventus, ma potrebbe non essere l’unico colpo. Secondo quanto riportato da Marca, lo United starebbe puntando a Casemiro del Real Madrid. Difficile che il tutto si concretizzi considerando l’importanza che il brasiliano ha per Ancelotti, ma dall’Inghilterra verrà comunque fatto un serio tentativo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Ilè palesemente in crisi. Due sconfitte contro squadre molto peggio quotate, fanno tornare i dirigenti dei Red Devils ancora sul mercato. Nelle ultime settimane il nome per il centrocampo è quello di Adriendella Juventus, ma potrebbe non essere l’unico colpo. Secondo quanto riportato da, lostarebbe puntando adel Real Madrid. Difficile che il tutto si concretizzi considerando l’importanza che il brasiliano ha per Ancelotti, ma dall’Inghilterra verrà comunque fatto un serio tentativo. SportFace.

